Novembre in Europa è stato strapotere dell’anticiclone | ma ora cambia tutto

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’autunno è ufficialmente finito se si prende in considerazione il calendario meteorologico. Repentini sbalzi hanno caratterizzato l’andamento dell’autunno, culminati in undal clima decisamente anomalo. Le anomalie termiche diinOttobre eraa tratti freddo e perturbato e sembrava promettere bene per il prosieguo della stagione. Invece a sorpresa l’autunno si è come addormentato a, o per meglio l’anticiclone ha preso a lungo il sopravvento sull’Italia e su gran parte d’. La causa della lunga persistenzasi può facilmente attribuire al considerevole rinforzo del Vortice Polare, che ha rinchiuso l’aria fredda a nord, favorendo le spintedal Vicino Atlantico alle nostre ...