Lotteria degli scontrini, Custom aggiorna con un click tutta la gamma di registratori telematici (Di martedì 1 dicembre 2020) Il primo gennaio 2021 partirà la Lotteria degli scontrini: un’opportunità per la digitalizzazione del mondo retail e per un futuro sempre più sicuro, regolamentato e pieno di iniziative capaci di coinvolgere un pubblico universale. Una sfida tecnologica che richiede un adeguamento veloce e preciso di centinaia di migliaia di stampanti e registratori di cassa. I dati di SOGEI (Società Generale di Informatica, controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), aggiornati a fine settembre, descrivono una realtà con grandi potenziali di sviluppo: gli esercenti totali sono 1.138.330. Si registra una stima di 250.000 tra negozi e i retailer che devono adeguare il proprio “parco macchine” e aggiornarlo secondo le normative che prevedono dal 1 gennaio 2021 l’inizio della ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Il primo gennaio 2021 partirà la: un’opportunità per la digitalizzazione del mondo retail e per un futuro sempre più sicuro, regolamentato e pieno di iniziative capaci di coinvolgere un pubblico universale. Una sfida tecnologica che richiede un adeguamento veloce e preciso di centinaia di migliaia di stampanti edi cassa. I dati di SOGEI (Società Generale di Informatica, controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze),ti a fine settembre, descrivono una realtà con grandi potenziali di sviluppo: gli esercenti totali sono 1.138.330. Si registra una stima di 250.000 tra negozi e i retailer che devono adeguare il proprio “parco macchine” erlo secondo le normative che prevedono dal 1 gennaio 2021 l’inizio della ...

Agenzia_Ansa : Via alla lotteria degli scontrini, arriva il codice per giocare Estrazioni da gennaio pagando con le carte. Si vin… - repubblica : Lotteria degli scontrini, dal 1°dicembre via alla richiesta del codice. In arrivo anche il cashback di Natale [aggi… - SkyTG24 : Lotteria degli scontrini, da oggi si può richiedere il codice: come funziona - BrunoRonchetti : Ma cos'è quest'altra buffonata delle lotteria degli scontrini? - iannetts70 : RT @UtherPe1: Vogliamo la pistola per la lotteria degli scontrini che la fornisca lo stato cialtrone che si fa bello con i nostri soldi, 50… -