Litiga con la moglie a Como e cammina fino a Fano per smaltire la rabbia (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ stato fermato dalla polizia mentre camminava sul bordo della strada nei pressi di Fano alle 2 di notte in violazione delle disposizioni restrittive anti-covid. Sembrava un normale controllo, invece è venuta fuori una storia decisamente singolare. Secondo quanto riferito dal "Resto del Carlino", l’uomo di 48 anni, residente in provincia di Como, si era allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di smaltire la rabbia con una passeggiata; passeggiata, però, terminata nel paese marchigiano dopo una settimana e circa 450 chilometri percorsi. Accompagnato in commissariato per le opportune verifiche, l’uomo, apparso lucido e ben orientato anche se infreddolito e stanco, ha dichiarato di non essersi reso conto di aver camminato tanto e di aver ricevuto ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ stato fermato dalla polizia mentreva sul bordo della strada nei pressi dialle 2 di notte in violazione delle disposizioni restrittive anti-covid. Sembrava un normale controllo, invece è venuta fuori una storia decisamente singolare. Secondo quanto riferito dal "Resto del Carlino", l’uomo di 48 anni, residente in provincia di, si era allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la, sperando dilacon una passeggiata; passeggiata, però, terminata nel paese marchigiano dopo una settimana e circa 450 chilometri percorsi. Accompagnato in commissariato per le opportune verifiche, l’uomo, apparso lucido e ben orientato anche se infreddolito e stanco, ha dichiarato di non essersi reso conto di averto tanto e di aver ricevuto ...

SkyTG24 : Litiga con la moglie a Como e cammina fino a Fano per smaltire la rabbia - fattoquotidiano : Alle 20.30 di un lunedì Palazzo Chigi ammette con una nota che c’è una distanza politica tra Giuseppe Conte e i par… - picuzzo93 : RT @SkyTG24: Litiga con la moglie a Como e cammina fino a Fano per smaltire la rabbia - voidnephilim : mia mamma che litiga con papà perché a lui dà fastidio la bandiera arcobaleno ???????????? - JamiroGoat : RT @SkyTG24: Litiga con la moglie a Como e cammina fino a Fano per smaltire la rabbia -