Iren | i consigli per proteggere il contatore dal gelo invernale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nei prossimi giorni il freddo intenso toccherà varie regioni d’Italia, con temperature al di sotto dello zero. In queste condizioni ildell’acqua può congelare e quindi scoppiare se non adeguatamente protetto, ricorda, che suggerisce alcuni accorgimenti per garantirne il corretto funzionamento e impedire rotture a causa del. La società energetica suggerisce di controllare l’ubicazione del proprioe le sue protezioni contro le basse temperature, a maggior ragione anche nelle seconde case o nelle case vuote. Se ilrisulta scoperto o in luoghi troppo esposti alle variazioni climatiche è necessario provvedere alla sua coibentazione con materiali isolanti, come polistirolo o poliuretano. Se si è impossibilitati a fare altrimenti, è possibile ...