Inter, Conte: 'Con questo spirito, creiamo problemi a tutti' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Missione compiuta. L'Inter doveva vincere e ha vinto. E adesso si giocherà la qualificazione con lo Shakhtar, anche se potrebbe non bastare la vittoria: per andare avanti in Champions non ci dovrà ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Missione compiuta. L'doveva vincere e ha vinto. E adesso si giocherà la qualificazione con lo Shakhtar, anche se potrebbe non bastare la vittoria: per andare avanti in Champions non ci dovrà ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? iniziali scelti da Antonio Conte per #BorussiaInter! #FORZAINTER ???? #UCL - ZZiliani : A #Lippi Roby Baggio non serviva, #Tardelli non gradiva il gioco di Zanetti, a #Conte non piace Eriksen e adesso ne… - Inter : ??-LIVE La conferenza stampa della vigilia di #BorussiaInter: parlano mister Antonio Conte e Andrea Ranocchia - alfonsoguglielm : @90ordnasselA Si ma non ci credo l’Inter non si qualifica . Ma se succede appena incontro Conte gli strappo il parrucchino ?? - IDonwload : RT @FcInterNewsit: Miccoli sta con Conte: 'Inter presa di mira dai media più di altri club, non so perché' -