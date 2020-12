“In Tanzania aiuto le donne incinte affette da Hiv Essere rifugiata mi ha spinta a trovare il mio scopo nella vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Viene dal Burundi Ntezimana Fidès: è una donna, è una. Lavora da quattro anni come operatrice di Medici Senza Frontiere (MSF) nel campo di Nduta, innord-occidentale, e supporta leda Hiv, spesso stigmatizzate non solo dalla società ma anche dai loro mariti. In esclusiva per ilfattoquotidiano.it, racconta le sfide di un lavoro “faticoso ma molto gratificante” dove è cruciale la prevenzione e “solitamente lesono più propense degli uomini a sottoporsi al test Hiv, probabilmente per proteggere i nascituri“. “Il mio viaggio come, mi ha aiutato alodella mia, dice Ntezimana, che nel frattempo ha anche costruito la sua famiglia. Si è sposata ...