Il M5s alza un muro sulla riforma del Mes | il Pd si gode la ' vittoria' di Zingaretti

(Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - Un botta e risposta sul Mes, proprio mentre il governo sta incassando il voto favorevole di Forza Italia e delle opposizioni allo scostamento di bilancio. Alla base della presa di posizione del M5s, tuttavia, non c'è il timore di una trappola ordita dal partito interno del Sì al Mes più Silvio Berlusconi, quanto il bisogno di "piantare una bandiera per dire: di qua non si passa", come spiega un esponente Cinque Stelle di primo piano. Andando con ordine. Alle 11,30, in pieno dibattito alla Camera, il Blog delle Stelle pubblica poche righe che sembrano chiudere qualsiasi porta al Mes. "Finché c'è il Movimento 5 Stelle in maggioranza il Mes non sarà usato. Sentiremo l'informativa di Gualtieridello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di palazzo", ...