Hamilton positivo al tampone: salterà il Gp di Sakhir (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewis Hamilton è risultato positivo al tampone. Il sette volte campione del mondo, non prenderà parte al gran premio di Sakhir in programma per domenica 6 dicembre 2020. Hamilton positivo al tampone: le sue condizioni Attualmente Hamilton presenta dei lievi sintomi ed è stato prontamente isolato. Il pilota aveva accusato già qualche sintomo lunedì e il risultato del tampone hanno confermato la sua positività. Un duro colpo per la Mercedes e per Lewis che puntava a raggiungere il record delle 100 pole position già in questa stagione. Per questa volta, invece, dovrà restare a guardare la sua Mercedes guidata da un altro pilota. E’ la prima volta che il pilota inglese salta una gara dal suo debutto in Formula Uno avvenuto nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewisè risultatoal. Il sette volte campione del mondo, non prenderà parte al gran premio diin programma per domenica 6 dicembre 2020.al: le sue condizioni Attualmentepresenta dei lievi sintomi ed è stato prontamente isolato. Il pilota aveva accusato già qualche sintomo lunedì e il risultato delhanno confermato la sua positività. Un duro colpo per la Mercedes e per Lewis che puntava a raggiungere il record delle 100 pole position già in questa stagione. Per questa volta, invece, dovrà restare a guardare la sua Mercedes guidata da un altro pilota. E’ la prima volta che il pilota inglese salta una gara dal suo debutto in Formula Uno avvenuto nel ...

rtl1025 : ?? Il campione del mondo di Formula Uno #Lewis #Hamilton è risultato positivo al test per il #COVID19. Salterà per q… - repubblica : F1: Lewis Hamilton positivo al coronavirus [aggiornamento delle 08:45] - SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 @LewisHamilton positivo al #Covid19, non parteciperà al #SakhirGP #SkyMotori #F1 - YRetlaw : @carmentpf Giusto ieri #Hamilton è stato trovato positivo ... - SatirSfaction : Hamilton positivo al Covid. La Ferrari pensa di ingaggiare come pilota per la prossima stagione il Coronavirus. -