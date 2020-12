“Governo deve riaprire mercati rischio catastrofe commerciale” (Di martedì 1 dicembre 2020) di Erika Noschese “Riaprite i mercati e consentite la vendita di merce del settore non alimentare”. E’ questo, in sintesi, l’appello lanciato da Ciro Pietrofesa, coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti che punta l’attenzione sulle difficoltà che si ritrovano a vivere, ancora una volta, gli operatori mercatali, costretti ad un secondo forzato con la Campania in zona rossa. “Sono trascorsi 15 giorni da quando la Campania è in zona rossa, da due mesi i consumi sono in forte calo, i mercati aperti per il solo settore alimentare stanno trovando enormi difficoltà con frutta, verdura e ittico invenduti, gli operatori del settore non alimentari chiusi e con enormi difficoltà economiche L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 dicembre 2020) di Erika Noschese “Riaprite ie consentite la vendita di merce del settore non alimentare”. E’ questo, in sintesi, l’appello lanciato da Ciro Pietrofesa, coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti che punta l’attenzione sulle difficoltà che si ritrovano a vivere, ancora una volta, gli operatori mercatali, costretti ad un secondo forzato con la Campania in zona rossa. “Sono trascorsi 15 giorni da quando la Campania è in zona rossa, da due mesi i consumi sono in forte calo, iaperti per il solo settore alimentare stanno trovando enormi difficoltà con frutta, verdura e ittico invenduti, gli operatori del settore non alimentari chiusi e con enormi difficoltà economiche L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

