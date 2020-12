Giornata mondiale contro l’Aids, l’epidemia che non si vede ma non si arresta. “Immunità? Hiv muta continuamente” (Di martedì 1 dicembre 2020) l’epidemia di Hiv non si vede ma non si arresta. Nonostante il progressivo calo delle nuove diagnosi di infezioni dal 2012, confermato anche nel 2019 (2531 rispetto alle 3003 nel 2018 e 4162 nel 2012), che registra il Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di sanità (Iss) nell’ultimo rapporto, gli sforzi della scienza non hanno mai portato né a un vaccino né a una cura miracolosa contro il virus. Per Sars Cov 2 invece in meno di un anno siamo a un passo dall’antidoto. “È molto più complicato trovare un vaccino efficace contro l’Hiv – dichiara Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma -. I due virus hanno caratteristiche molto diverse. Quello dell’Hiv, a differenza del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020)di Hiv non sima non si. Nonostante il progressivo calo delle nuove diagnosi di infezioni dal 2012, confermato anche nel 2019 (2531 rispetto alle 3003 nel 2018 e 4162 nel 2012), che registra il Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di sanità (Iss) nell’ultimo rapporto, gli sforzi della scienza non hanno mai portato né a un vaccino né a una cura miracolosail virus. Per Sars Cov 2 invece in meno di un anno siamo a un passo dall’antidoto. “È molto più complicato trovare un vaccino efficacel’Hiv – dichiara Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma -. I due virus hanno caratteristiche molto diverse. Quello dell’Hiv, a differenza del ...

fattoquotidiano : Giornata mondiale contro l’Aids, nel 2019 38 milioni di persone positive e quasi 700mila morti per cause collegate… - SkyTG24 : Giornata mondiale contro l'AIDS: l'epidemia globale ancora tra noi - FiorellaMannoia : Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo… - stefano33542683 : RT @OspedaleR: Oggi si celebra la giornata mondiale contro l'AIDS. Rimane importante mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda la… - LucianaCiolfi : RT @fattoquotidiano: Giornata mondiale contro l’Aids, l’epidemia che non si vede ma non si arresta. “Immunità? Hiv muta continuamente” http… -