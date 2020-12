Eboli | il prefetto De Iesu alla guida del comune commissariato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sarà Antonio De, già questore di Salerno are ildidopo la sospensione del consiglio comunale e la nomina di un commissario prefettizio. Data la rilevanza del, sia per importanza sul territorio provinciale che per grandezza demografica e per la rilevanza delle questioni da affrontare, ildi Salerno, Francesco Russo, ha scelto unper sostituire sulla poltrona di primo cittadino il dimissionario Massimo Cariello, dopo il periodo di transizione affidato al vicesindaco Luca Sgroia. Cariello si è dimesso poco dopo la rielezione, per l’inchiesta che lo ha costretto ai domiciliari con l’accusa di aver pilotato concorsi pubblici. Ma ci sarebbero altri aspetti ancora ...