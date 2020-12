Dpcm natale, coprifuoco e stop a spostamenti tra regioni: le linee del governo (Di martedì 1 dicembre 2020) natale con i tuoi, ma massimo se si è in 8. E se vivono nella stessa regione. Le linee guida del governo per le feste natalizia è sempre stata la stessa e non si è discostata nemmeno dopo l’incontro con le regioni e gli enti locali sulle restrizioni da dottare per contrastare il virus durante le festività natalizie. I punti imprescindibili sono la limitazione degli spostamenti tra regioni e il limite imposto alle 22 per le uscite serali. Lo avrebbe ribadito durante l’incontro il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia secondo quanto appreso dall’Adnkronos. Allontanata quindi al momento l’ipotesi di concedere deroghe per le feste di natale almeno per quanto riguarda spostamenti e cenoni. Ancora in piedi la pista che potrebbe ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020)con i tuoi, ma massimo se si è in 8. E se vivono nella stessa regione. Leguida delper le feste natalizia è sempre stata la stessa e non si è discostata nemmeno dopo l’incontro con lee gli enti locali sulle restrizioni da dottare per contrastare il virus durante le festività natalizie. I punti imprescindibili sono la limitazione deglitrae il limite imposto alle 22 per le uscite serali. Lo avrebbe ribadito durante l’incontro il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia secondo quanto appreso dall’Adnkronos. Allontanata quindi al momento l’ipotesi di concedere deroghe per le feste dialmeno per quanto riguardae cenoni. Ancora in piedi la pista che potrebbe ...

