Dall’Aids al Covid | niente speculazioni | vaccini e farmaci devono essere accessibili a tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Le case farmaceutiche stanno sfruttando la drammatica situazione sanitaria che esiste nei Paesi in via di sviluppo, come nel Sudafrica, per scaricare sulle medicine prezzi esorbitanti che vanno al di là della normale capacità di spesa dei governi e dei malati. Questo comportamento è totalmente sbagliato e devecondannato con ogni mezzo”. Era il 19 aprile 2001 quando Nelson Mandela, presidente di un Paese devastato, pronunciò queste parole; quel giorno 39 multinazionali farmaceutiche ritirarono la causa contro il governo sudafricano accusato di non aver rispettato le regole sui brevetti stabiliti dagli accordi TRIPs dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc), che prevedono la durata ventennale del copyright sui. Oggi, a quasi vent’anni di distanza da quella parziale vittoria ottenuta da Mandela, il mondo ...