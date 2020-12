Coronavirus: Ricciardi, 'per Regioni i colori sono stigma, non si rendono conto dei rischi' (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "Il nostro Governo sta facendo le cose migliori rispetto ad altri, ha varato strategie differenziate in funzione della diffusione del virus. Il problema è sempre la tensione tra Governo e Regioni, queste ultime vivono i colori come uno stigma e sono pressati dall'economia locale e non si rendono conto che l'interesse principale per tutti è che se non risolviamo in maniera stabile la curva epidemica, che in questo momento è 300 su 100mila abitanti, e dobbiamo riportarla a sei volte meno, ovvero a 50 su 100mila". Lo ha evidenziato Water Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, parlando delle 'Lezioni apprese dalla pandemia' nel suo intervento all'evento online 'Il dialogo conta - Ripartire dalla salute per costruire insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "Il nostro Governo sta facendo le cose migliori rispetto ad altri, ha varato strategie differenziate in funzione della diffusione del virus. Il problema è sempre la tensione tra Governo e, queste ultime vivono icome unopressati dall'economia locale e non siche l'interesse principale per tutti è che se non risolviamo in maniera stabile la curva epidemica, che in questo momento è 300 su 100mila abitanti, e dobbiamo riportarla a sei volte meno, ovvero a 50 su 100mila". Lo ha evidenziato Water, consigliere del ministro Roberto Speranza, parlando delle 'Lezioni apprese dalla pandemia' nel suo intervento all'evento online 'Il dialogo conta - Ripartire dalla salute per costruire insieme ...

tuttosport : #Coronavirus, #Ricciardi: 'Per anni sarà impossibile tornare alla normalità' ???? - RobMacCready : RT @Claudietta673: DUE #COMUNISTI STRAPAGATI PER MENTIRE IN UN COLPO SOLO! ???? E IL TERRORISMO DELLA #DITTATURASANITARIA CONTINUA...! BUFFON… - Domenic62340660 : RT @Claudietta673: DUE #COMUNISTI STRAPAGATI PER MENTIRE IN UN COLPO SOLO! ???? E IL TERRORISMO DELLA #DITTATURASANITARIA CONTINUA...! BUFFON… - rosydandrea1 : RT @Claudietta673: DUE #COMUNISTI STRAPAGATI PER MENTIRE IN UN COLPO SOLO! ???? E IL TERRORISMO DELLA #DITTATURASANITARIA CONTINUA...! BUFFON… - Raff_Napolitano : #Ricciardi: 'Il ritorno alla normalità sarà tra molti anni: noi scienziati possiamo dirlo, i politici no' ... uno… -