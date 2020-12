Coronavirus | a Catania intervento cardiochirurgico in paziente positivo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Un impegnativoè stato effettuato dall’unità operativa di Cardiochirurgia del Policlinico “G.Rodolico- San Marco” di, primo caso dicovid ad entrare in una sala operatoria di cardiochirurgia. IlC.A. di 39 anni con forte dolore al petto e alla spalla è giunto al pronto soccorso. Effettuata diagnosi differenziale con l’infarto cardiaco è stato sottoposto a Tac torace che ha evidenziato una dissezione aortica. Alla Tac c’erano ,inoltre, delle immagini polmonari sospette come da Covid 19 e così si è proceduto all’esecuzione del tampone. Ilè stato, pertanto, trasferito con barella per il biocontenimento presso la sala operatoria dell’Unità di Cardiochirurgia diretta da Angelo Giuffrida, al padiglione 8, per essere ...