Alluvioni e trombe d'aria in Italia, "tra le cause il mare più caldo" (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Sette anni dopo, un'altra alluvione nel nuorese, in Sardegna: tre le vittime stavolta. Colpite da Alluvioni e trombe d'aria anche Calabria e Sicilia. La zona mediterranea, spiega Greenpeace in una nota, è considerata dagli scienziati un 'hot spot' climatico, e in particolare la permanenza di anticicloni africani consente un maggior soleggiamento e un maggiore riscaldamento delle temperature superficiali del mare. Diversi gli studi che mostrano un aumento graduale delle temperature anche nei mari Italiani, si parla di circa due gradi centigradi in superficie negli ultimi 50 anni secondo quanto rilevato dai satelliti. Gli oceani sono un enorme 'magazzino' per il calore in accesso generato dai gas serra. L'aumento delle temperature del mare non solo provoca ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Sette anni dopo, un'altra alluvione nel nuorese, in Sardegna: tre le vittime stavolta. Colpite dad'anche Calabria e Sicilia. La zona mediterranea, spiega Greenpeace in una nota, è considerata dagli scienziati un 'hot spot' climatico, e in particolare la permanenza di anticicloni africani consente un maggior soleggiamento e un maggiore riscaldamento delle temperature superficiali del. Diversi gli studi che mostrano un aumento graduale delle temperature anche nei marini, si parla di circa due gradi centigradi in superficie negli ultimi 50 anni secondo quanto rilevato dai satelliti. Gli oceani sono un enorme 'magazzino' per il calore in accesso generato dai gas serra. L'aumento delle temperature delnon solo provoca ...

Agenzia_Ansa : #Clima, in 10 anni quasi mille fenomeni metereologici estremi in #Italia. #Legambiente, aumentate trombe d'aria, al… - RNA_antinuclear : Briefing Greenpeace: #alluvioni e trombe d’aria colpiscono l’Italia, tra le cause il mare sempre più caldo per colp… - CorriereQ : BRIEFING GREENPEACE: ALLUVIONI E TROMBE D’ARIA COLPISCONO L’ITALIA, TRA LE CAUSE IL MARE SEMPRE PIU’ CALDO PER COLP… - OrazioAngelucci : #Angeluc ?? del 29.11.2020: frane, esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, grandi mareggiate non sono altro che la le… - cesarebrogi1 : Clima impazzito, tra alluvioni, frane e trombe d’aria: in 10 anni quasi 1000 eventi distruttivi in It… -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvioni trombe Alluvioni e trombe d'aria in Italia, "tra le cause il mare più caldo" Adnkronos Alluvioni e trombe d'aria in Italia, "tra le cause il mare più caldo"

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Sette anni dopo, un'altra alluvione nel nuorese, in Sardegna: tre le vittime stavolta. Colpite da alluvioni e trombe ...

Alluvione Sardegna. Procura Nuoro apre inchiesta per disastro colposo

Sicilia, danni a Catania Maltempo. Frane e allagamenti in Sardegna: 3 morti, è stato di calamità Bitti devastata da alluvione, paura per diga a Torpè. In Sicilia, tromba d'aria a Catania Condividi 30 ...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Sette anni dopo, un'altra alluvione nel nuorese, in Sardegna: tre le vittime stavolta. Colpite da alluvioni e trombe ...Sicilia, danni a Catania Maltempo. Frane e allagamenti in Sardegna: 3 morti, è stato di calamità Bitti devastata da alluvione, paura per diga a Torpè. In Sicilia, tromba d'aria a Catania Condividi 30 ...