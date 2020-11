Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Destinee LaShaee (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 6 maggio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Destinee LaShaee. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha sempre avuto problemi di peso fin dall’adolescenza, ma la cui situazione è di fatto precipitata quando il fratello è morto letteralmente tra le sue braccia dopo un’operazione di routine in ospedale. Vite al limite – Destinee LaShaee Destinee, la protagonista, ha 27 anni, vive a Pineville nello stato della Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 199 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 6 maggio 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha sempre avuto problemi di peso fin dall’adolescenza, ma la cui situazione è di fatto precipitata quando il fratello è morto letteralmente tra le sue braccia dopo un’operazione di routine in ospedale.al, la protagonista, ha 27 anni, vive a Pineville nello stato della Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 199 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ...

