Vincenzo muore di cancro a 11 anni La rabbia di Taranto | Colpa dell' Ilva

(Di lunedì 30 novembre 2020) Non ce l’ha fatta, il bimbo di 11del rione Tamburi di, che combatteva contro un linfoma linfoblastico primitivo nelle ossa, malattia che in tanti nella sua città hanno messo in relazione alle emissioni nociveo stabilimento siderurgico. Sui social è così montata l’indignazione di cittadini e associazioni che tornano a invocare la chiusurae fonti inquinanti, proprio nel giorno in cui si annuncerà l”accordo tra governo e ArcelorMittal per la nuova compagine societaria.A fine giugno il piccoloera partito per Roma con i suoi genitori, a bordo del camper-taxi’associazione Simba per tentare il tutto per tutto nella cura all’ospedale Bambin Gesù. Grazie a una gara di solidarietà furono raccolti oltre 8mila euro per contribuire a ...