Tutti in farmacia per il tampone natalizio. "Attenzione, non è un lasciapassare" (Di lunedì 30 novembre 2020) “Il tampone prima del cenone di Natale non è un lasciapassare. Bisogna ricordare che il test, inizialmente negativo, può diventare positivo tra le 24 e le 72 ore dopo l’avvenuta infezione”: così il virologo e direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco commenta ad HuffPost la corsa al “tampone di Natale”. Basta sottoporsi al test per trascorrere le feste con nonni e zii in totale sicurezza? Secondo il professore, no. “Facciamo un esempio pratico: mi infetto il 23 dicembre mattina, il 23 dicembre pomeriggio faccio il tampone molecolare o rapido e risulto negativo. Il 24 pomeriggio se rifacessi il test potrei, invece, risultare positivo - aggiunge -. Questo perché il quadro generale cambia a causa dei tempi di incubazione e della sensibilità dei test. L’unico modo per essere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) “Ilprima del cenone di Natale non è un. Bisogna ricordare che il test, inizialmente negativo, può diventare positivo tra le 24 e le 72 ore dopo l’avvenuta infezione”: così il virologo e direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco commenta ad HuffPost la corsa al “di Natale”. Basta sottoporsi al test per trascorrere le feste con nonni e zii in totale sicurezza? Secondo il professore, no. “Facciamo un esempio pratico: mi infetto il 23 dicembre mattina, il 23 dicembre pomeriggio faccio ilmolecolare o rapido e risulto negativo. Il 24 pomeriggio se rifacessi il test potrei, invece, risultare positivo - aggiunge -. Questo perché il quadro generale cambia a causa dei tempi di incubazione e della sensibilità dei test. L’unico modo per essere ...

