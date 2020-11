Tu si que vales | finale inaspettato | Rudy Zerbi a Gerry Scotti | “Poco professionale”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sabato sera è terminato anche “Tu si que”, programma del sabato sera di canale 5 amatissimo e seguitissimo. Il programma, che sforna dei veri talenti, ha visto vincitore di quest’anno il mago Andrea Paris che ha veramente sbalordito tutti facendo un numero di magia che ha coinvolto tutto il pubblico. Anche Teo Mammuccari, uno dei giudici insieme a Maria De Filippi,è rimasto senza parole nonostante la sua bravura , ormai riconosciuta da tutti , come mago. Il programma è terminato, come dicevamo, per fortuna nel migliore dei modi e cioè con i ritorno didopo essere stato via un bel po’ di tempo a causa del covid, situazione , però, brillantemente risolta.a ...