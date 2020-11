Scoperta “Cappella Sistina” della Foresta Amazzonica | è una delle più grandi collezioni di arte rupestre

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 novembre 2020) Colombia,“l’antica CappellaUnapiùal mondo dipreistorica è statanella. Definita “l’antica Cappella, gli archeologi hanno trovato decine di migliaia di dipinti creati almeno 12.500 anni fa su quasi otto miglia di pareti rocciose in Colombia. Sono state proprio le raffigurazioni di animali ormai istinti come il mastodonte – una specie preistorica di elefante tipica del sud America – il bradipo gigante o i cavalli dell’era glaciale a far risalire alla data di creazionepittura, ...