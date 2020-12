SBK, niente Imola sul calendario provvisorio 2021 (Di lunedì 30 novembre 2020) Dorna ha annunciato il calendario SBK 2021, precisando che si tratta di una stilazione provvisoria, ovvero, passibile da eventuali modifiche, per motivi di attualità che ben conosciamo. Con tredici ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 30 novembre 2020) Dorna ha annunciato ilSBK, precisando che si tratta di una stilazione provvisoria, ovvero, passibile da eventuali modifiche, per motivi di attualità che ben conosciamo. Con tredici ...

Ultime Notizie dalla rete : SBK niente SBK, niente Imola sul calendario provvisorio 2021 Motosprint.it Sette anni senza Doriano Romboni

Il 30 novembre del 2013 “Rombo di Tuono” perdeva la vita nel SIC Day organizzato a Latina. Capirossi: “Dava delle spallate incredibili”. Lucchinelli: “Era un fluoriclasse, ma sanguigno…” ...

SBK, ARRC, reso noto il calendario 2021: saranno sei appuntamenti

SBK: Nella giornata odierna è stato svelato il nuovo calendario della prossima stagione dell'Asia Road Racing Championship. Saranno sei round da due gare ciascuno e partirà a giugno dal Sepang Interna ...

