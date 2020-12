Sampdoria, Audero: “Quello di oggi è un punto sia perso che guadagnato. Dobbiamo trovare un’identità” (Di lunedì 30 novembre 2020) Emil Audero, portiere della Sampdoria, commenta il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro il Torino: "Siamo stati bravi a tenere dopo il pareggio del Torino - dichiara l'estremo difensore ai microfoni di Sky Sport - . Per come si era messa la partita era più un punto perso, però poi loro hanno reagito bene e di conseguenza è stato anche un punto guadagnato". Parate che non sono mancate per garantire il punto ai compagni di squadra: "Sono state abbastanza le parate, soprattutto nel primo tempo. Nel primo tempo non abbiamo fatto una bella partita, nella ripresa abbiamo reagito e abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare". Sulla scossa data da Ranieri: "Fare quattro cambi all'intervallo non è da tutte le domeniche, abbiamo capito il messaggio, negli spogliatoi siamo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Emil, portiere della, commenta il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro il Torino: "Siamo stati bravi a tenere dopo il pareggio del Torino - dichiara l'estremo difensore ai microfoni di Sky Sport - . Per come si era messa la partita era più un, però poi loro hanno reagito bene e di conseguenza è stato anche un". Parate che non sono mancate per garantire ilai compagni di squadra: "Sono state abbastanza le parate, soprattutto nel primo tempo. Nel primo tempo non abbiamo fatto una bella partita, nella ripresa abbiamo reagito e abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare". Sulla scossa data da Ranieri: "Fare quattro cambi all'intervallo non è da tutte le domeniche, abbiamo capito il messaggio, negli spogliatoi siamo ...

