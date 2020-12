Raul Jimenez | il comunicato del Wolverhampton sulle condizioni del giocatore

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ilha diffuso undi salute di, che ieri ha perso i sensi in campo dopo uno scontro violentissimo con David Luiz e rimediato una frattura del cranio:“sta bene dopo un’operazione subita la scorsa notte in un ospedale di Londra. Ha visto la sua compagna Daniela e ora sta riposando. Rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni prima di iniziare la sua riabilitazione. Il club desidera ringraziare lo staff medico dell’Arsenal, i paramedici del NHS, il personale ospedaliero e i chirurghi che, grazie alla loro abilità e alla loro prontezza, sono stati di grande aiuto. Il club chiede che ae alla sua famiglia venga ora concesso un periodo di spazio e privacy, prima che vengano forniti ulteriori ...