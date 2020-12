Per l'Unione della Sanità. Su Huffpost il 1/12 il webinar sulla risposta Ue a Covid (Di lunedì 30 novembre 2020) Huffpost trasmette in video in esclusiva per l’Italia il webinar organizzato dal gruppo europeo S&D martedì 1 dicembre alle ore 15.00 dal titolo “A strong and inclusive european health Union”. Al centro del dibattito la necessità di una risposta coordinata a livello europeo alla crisi pandemica. Tra i relatori la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, i ministri della Salute Roberto Speranza (Italia), Salvador Illa Roca (Spagna) e Lena Hallengren (Svezia), e la presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici Iratxe Garzia Pérez. Leggi anche... "Avanti con l'Unione della Sanità". Intervista a Iratxe Garcia Perez (di A. Mauro) Questo il programma del webinar A Strong ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020)trasmette in video in esclusiva per l’Italia ilorganizzato dal gruppo europeo S&D martedì 1 dicembre alle ore 15.00 dal titolo “A strong and inclusive european health Union”. Al centro del dibattito la necessità di unacoordinata a livello europeo alla crisi pandemica. Tra i relatori la presidenteCommissione europea, Ursula von der Leyen, i ministriSalute Roberto Speranza (Italia), Salvador Illa Roca (Spagna) e Lena Hallengren (Svezia), e la presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici Iratxe Garzia Pérez. Leggi anche... "Avanti con l'". Intervista a Iratxe Garcia Perez (di A. Mauro) Questo il programma delA Strong ...

