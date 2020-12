Maradona, calciatrice di spalle: “Mi sono rifiutata di fare un minuto di silenzio per uno stupratore” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La calciatrice spagnola Paula Dapena della squadra spagnola del Viajes Interrias FF ha deciso di sedersi per terra e voltare le spalle alla tribuna durante il minuto di silenzio per Diego Armando Maradona. L’episodio è avvenuto prima del fischio d’inizio della partita tra Viajes Interrias FF e Deportivo Abanca. Inevitabilmente, il gesto è stato ripreso dai presenti ed ha fatto il giro del mondo. E’ la stessa calciatrice, intervenuta ai microfoni di Pontevedra Viva, a motivare la scelta: “Per le vittime non c’è stato un minuto di silenzio; quindi ovviamente non sono disposta a fare un minuto di silenzio per lui”. La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1Napoli – Laspagnola Paula Dapena della squadra spagnola del Viajes Interrias FF ha deciso di sedersi per terra e voltare lealla tribuna durante ildiper Diego Armando. L’episodio è avvenuto prima del fischio d’inizio della partita tra Viajes Interrias FF e Deportivo Abanca. Inevitabilmente, il gesto è stato ripreso dai presenti ed ha fatto il giro del mondo. E’ la stessa, intervenuta ai microfoni di Pontevedra Viva, a motivare la scelta: “Per le vittime non c’è stato undi; quindi ovviamente nondisposta aundiper lui”. La ...

Italia_Notizie : La calciatrice Paula Dapena non rispetta il minuto di silenzio per Maradona: «Era un violentatore, non c'è stato al… - UnioneSarda : #Sport - #Maradona, la calciatrice si rifiuta di partecipare al minuto di silenzio: 'Era uno stupratore' - tomasonidiego : Resta di spalle durante il minuto di silenzio: 'Maradona? Un violentatore' - _WilliamThacker : una calciatrice si è girata nel minuto di silenzio per maradona e su fb tutti i maschietti si sono riversati ad off… - SeDWinchester28 : Paula Dapena calciatrice spagnola si è rifiutata di rispettare il minuto di silenzio per Maradona prima di una part… -