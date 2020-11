Live non è la d’Urso, Guenda Goria e Telemaco si rivedono e si disperano (Di lunedì 30 novembre 2020) Nell’ultima puntata di Live non è la d’Urso si è parlato un po’ di tutto. Dalle anticipazioni che vi avevamo dato, infatti, la conduttrice anche di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso, aveva detto che ci sarebbe stato uno spazio dedicato al Covid-19, uno inerente alla cronaca con il caso Genovese denominato ‘Terrazza Sentimento’ e, infine, argomenti che riguardano i personaggi dello spettacolo. Tra i vari ospiti di domenica 29 novembre, nello specifico, spicca la presenza di Guenda Goria, da poco eliminata e non senza polemiche dal Grande Fratello Vip 5, e il suo fidanzato o ex fidanzato ancora non si capisce Telemaco Dell’Aquila. I due si sono rivisti dopo tantissimo tempo, anche se Guenda aveva avuto la possibilità di rivederlo qualche puntata fa, all’interno ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 novembre 2020) Nell’ultima puntata dinon è lasi è parlato un po’ di tutto. Dalle anticipazioni che vi avevamo dato, infatti, la conduttrice anche di Pomeriggio 5, Barbara, aveva detto che ci sarebbe stato uno spazio dedicato al Covid-19, uno inerente alla cronaca con il caso Genovese denominato ‘Terrazza Sentimento’ e, infine, argomenti che riguardano i personaggi dello spettacolo. Tra i vari ospiti di domenica 29 novembre, nello specifico, spicca la presenza di, da poco eliminata e non senza polemiche dal Grande Fratello Vip 5, e il suo fidanzato o ex fidanzato ancora non si capisceDell’Aquila. I due si sono rivisti dopo tantissimo tempo, anche seaveva avuto la possibilità di rivederlo qualche puntata fa, all’interno ...

