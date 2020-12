Il vecchione di San Silvestro? Quest’anno i bolognesi lo avranno a casa propria

Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) BOLOGNA – Come annunciato dall’assessore al Turismo e alla Cultura, Matteo Lepore, la città dovrà rinunciare al Capodanno in piazza vista l’emergenza Covid. E allora il vecchione arriverà direttamente nelle case dei cittadini, per preservare in qualche modo il rito collettivo legato al passaggio dal vecchio al nuovo anno. In più, il vecchione ‘2.0’ porta con sé l’idea di un’asta benefica online per supportare le realtà impegnate nella lotta al virus. Sono questi infatti alcuni degli ingredienti proposti nel progetto che il Comune ha selezionato per immaginare il Capodanno 2020-2021.