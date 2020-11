Dpcm di Natale, verso l’ultimo scontro per riaprire ristoranti e piste da sci. Spostamenti tra regioni per pochi, ipotesi via libera per gli studenti fuorisede (Di lunedì 30 novembre 2020) Arriva alla stretta finale il nuovo Dpcm di Natale che già il 2 dicembre sarà illustrato dal ministro della Salute Roberto Speranza in Parlamento assieme al piano di distribuzione dei vaccini contro il Coronavirus di gennaio. Nei pochi giorni che mancano alla stesura del nuovo provvedimento, i governatori già promettono battaglia su più fronti, a cominciare dalla riapertura di bar e ristoranti, senza dimenticare il fronte delle piste da sci, su cui le regioni alpine sperano ancora in una soluzione che tenga aperti gli impianti e salvi almeno in parte la stagione sciistica. A partire dalla prossima domenica passeranno in zona gialla tutte le attuali arancioni, che nelle ultime due settimane stanno registrando dati in miglioramento. Dal 13 dicembre la previsione sulla base dei dati di ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Arriva alla stretta finale il nuovodiche già il 2 dicembre sarà illustrato dal ministro della Salute Roberto Speranza in Parlamento assieme al piano di distribuzione dei vaccini contro il Coronavirus di gennaio. Neigiorni che mancano alla stesura del nuovo provvedimento, i governatori già promettono battaglia su più fronti, a cominciare dalla riapertura di bar e, senza dimenticare il fronte delleda sci, su cui lealpine sperano ancora in una soluzione che tenga aperti gli impianti e salvi almeno in parte la stagione sciistica. A partire dalla prossima domenica passeranno in zona gialla tutte le attuali arancioni, che nelle ultime due settimane stanno registrando dati in miglioramento. Dal 13 dicembre la previsione sulla base dei dati di ...

