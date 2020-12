Detenzione di cinghiale in cattività, denunciato dai Carabinieri Forestali a Calabritto. (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel corso di controlli alle attività agricole e agli allevamenti zootecnici, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno sequestrato un cinghiale allevato illegalmente e denunciato alla ... Leggi su gazzettadiavellino (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel corso di controlli alle attività agricole e agli allevamenti zootecnici, idella Stazione Forestale di Lioni hanno sequestrato unallevato illegalmente ealla ...

zazoomblog : Detenzione di cinghiale in cattività denunciato dai Carabinieri Forestali a Calabritto. - #Detenzione #cinghiale… - GazzettAvellino : Detenzione di cinghiale in cattività, denunciato dai Carabinieri Forestali a Calabritto. - bassairpinia : CALABRITTO (AV) – DETIENE UN CINGHIALE IN CATTIVITÀ: I CARABINIERI FORESTALI DENUNCIANO UN 70ENNE PER FURTO E DETEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione cinghiale HTTP/1.1 Server Too Busy