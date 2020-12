Decreto, cosa dovrà fare chi ha una seconda casa? (Di lunedì 30 novembre 2020) Con l'imminente approvazione del nuovo Dpcm in molti si chiedono se sarà possibile raggiungere la propria seconda casa durante le festività natalizie. Nuovo Dpcm, ci si potrà recare nelle seconde case per Natale? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Con l'imminente approvazione del nuovo Dpcm in molti si chiedono se sarà possibile raggiungere la propriadurante le festività natalizie. Nuovo Dpcm, ci si potrà recare nelle seconde case per Natale? su Notizie.it.

borghi_claudio : @nucciogatto Si è vero, ho controllato. Incredibilmente pare non ci sia nemmeno nel nuovo elenco previsto per il de… - GiorgioCarbon12 : RT @Silvestroninews: Non ci sono dubbi su cosa vada fatto oggi. @FratellidItalia voterà convintamente NO alla fiducia sul decreto #INsicure… - officeadvice_it : È in vigore il Decreto attuativo che regolamenta il piano Cashback 2020 del governo, pubblicato in Gazzetta ufficia… - ScriviStella : RT @RistToscana: ??IL DECRETO FUFFA È STATO APPROVATO ??Come anticipato ieri (e come immaginavamo) è stato approvato il nulla, anzi in realt… - qualitytravelit : Rinvio tasse e 8 miliardi di aiuti nel Decreto Ristori 4: cosa è previsto per turismo ed eventi =>… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto cosa HTTP/1.1 Server Too Busy