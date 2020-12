Dall’aeroporto di Trapani avvio ai voli Tayaranjet per Ancona, Perugia e Trieste (Di lunedì 30 novembre 2020) PALERMO – Da venerdì 4 dicembre Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Due saranno le frequenze settimanali. Il volo inaugurale è il Trapani-Perugia con partenza alle 7:30 e rientro alle 9:40. La tariffa è di 51,69 euro per i residenti. Per il periodo emergenziale del Covid sarà applicata la stessa tariffa anche per i non residenti. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) PALERMO – Da venerdì 4 dicembre Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Due saranno le frequenze settimanali. Il volo inaugurale è il Trapani-Perugia con partenza alle 7:30 e rientro alle 9:40. La tariffa è di 51,69 euro per i residenti. Per il periodo emergenziale del Covid sarà applicata la stessa tariffa anche per i non residenti.

