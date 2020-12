Così è morto Sean Connery: le rivelazioni dei medici e della moglie (Di lunedì 30 novembre 2020) Sean Connery è morto per insufficienza respiratoria causata da polmonite, vecchiaia e fibrillazione atriale: la causa della morte dell’indimenticabile interprete di James Bond viene rivelata dopo la sua morte, avvenuta nel sonno alle Bahamas Come riporta il Daily Mail, la causa ufficiale della morte di Sir Sean Connery è stata classificata come “insufficienza respiratoria”. L’attore leggendario è morto alle Bahamas all’età di 90 anni, secondo il suo certificato di morte. Lascia sua moglie Micheline, il suo unico figlio Jason e l’altro figliastro Stefan. Al momento della sua morte, Jason ha detto alla BBC: “Stiamo cercando di capire la causa di questa tragedia, anche se mio padre non sta bene da tempo. È comunque un ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 novembre 2020)per insufficienza respiratoria causata da polmonite, vecchiaia e fibrillazione atriale: la causamorte dell’indimenticabile interprete di James Bond viene rivelata dopo la sua morte, avvenuta nel sonno alle Bahamas Come riporta il Daily Mail, la causa ufficialemorte di Sirè stata classificata come “insufficienza respiratoria”. L’attore leggendario èalle Bahamas all’età di 90 anni, secondo il suo certificato di morte. Lascia suaMicheline, il suo unico figlio Jason e l’altro figliastro Stefan. Al momentosua morte, Jason ha detto alla BBC: “Stiamo cercando di capire la causa di questa tragedia, anche se mio padre non sta bene da tempo. È comunque un ...

