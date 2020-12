Conte: «Hakimi? All’Inter aspettative più alte» (Di lunedì 30 novembre 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato di Achraf Hakimi alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato di Achraf Hakimi alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE «Andate a rivedervi cosa ho detto a inizio stagione su Achraf, deve lavorare tanto in fase difensiva, ha delle grandissime potenzialità, ma in Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte rispetto a Inghilterra e Germania, specie se giochi nell’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato di Achrafalla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato di Achrafalla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE «Andate a rivedervi cosa ho detto a inizio stagione su Achraf, deve lavorare tanto in fase difensiva, ha delle grandissime potenzialità, ma in Italia ci sono pressioni emolto piùrispetto a Inghilterra e Germania, specie se giochi nell’Inter». Leggi su Calcionews24.com

