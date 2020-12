Chadwick Boseman avrebbe compiuto 44 anni: i nuovi tributi di Disney e dei Vendicatori (Di lunedì 30 novembre 2020) Il ricordo di Chadwick Boseman, scomparso ad agosto 2020, è ancora molto forte: ecco i tributi di Disney e di alcuni membri del cast Marvel in onore del suo 44esimo compleanno. Leggi su nospoiler (Di lunedì 30 novembre 2020) Il ricordo di, scomparso ad agosto 2020, è ancora molto forte: ecco idie di alcuni membri del cast Marvel in onore del suo 44esimo compleanno.

