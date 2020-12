Calo record emissioni gas Ue nel 2019, bene l’Italia (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel 2019, nell'Ue a 27 le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite del 3,7% rispetto al 2018, un record su base annua, mentre il Pil è cresciuto dell'1,5%. Le emissioni dell'Ue sono ora già diminuite del 24% rispetto ai livelli del 1990, al di là dell'obiettivo del 20% che doveva essere raggiunto entro il 2020, secondo il piano "20-20-20" che l'Ue aveva approvato nel 2009 per il periodo 2013-2020. Sarà molti probabilmente raggiunto anche il secondo dei tre obiettivi del piano per il 2020, una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 20% del consumo energetico complessivo dell'Unione, visto che nel 2019 è stato già raggiunto il 19,4%. Rischia invece di non essere conseguito in pieno il terzo obiettivo, l'unico ad essere "indicativo" e non obbligatorio: l'aumento del 20% ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel, nell'Ue a 27 ledi gas a effetto serra sono diminuite del 3,7% rispetto al 2018, unsu base annua, mentre il Pil è cresciuto dell'1,5%. Ledell'Ue sono ora già diminuite del 24% rispetto ai livelli del 1990, al di là dell'obiettivo del 20% che doveva essere raggiunto entro il 2020, secondo il piano "20-20-20" che l'Ue aveva approvato nel 2009 per il periodo 2013-2020. Sarà molti probabilmente raggiunto anche il secondo dei tre obiettivi del piano per il 2020, una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 20% del consumo energetico complessivo dell'Unione, visto che nelè stato già raggiunto il 19,4%. Rischia invece di non essere conseguito in pieno il terzo obiettivo, l'unico ad essere "indicativo" e non obbligatorio: l'aumento del 20% ...

