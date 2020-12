Calendario provvisorio Superbike 2021 | 13 round previsti | non c’è Imola

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il Campionato del Mondoin via provvisoria è stato pubblicato. Al momento sono 13 ipresenti nelcon un appuntamento che deve essere ancora comunicato (TBA), mentre il 12° in programma in Australia a ora è fissato senza un riferimento temporale. E’ previsto il ritorno in Indonesia per la prima volta dal 1997. Ci sarà nuovamente la tappa anche all’Estoril che in questo 2020 è tornato a far parte del percorso iridato. I primi nove weekend si terranno in Europa; ad aprire la stagione a fine aprile sarà il simbolico TT Circuit Assen seguito poi dall’Estoril (soggetto ad accordo), per il primo dei cinque fine settimana innella penisola iberica. A seguire, sarà la volta del MotorLand Aragon, di Misano e di Donington Park, con ...