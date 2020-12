Bulldozer sul Lungomare | giù panchine e arredi FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ma davvero v’era una impellente necessità? Sarà, questa, un’opera che realizzerà un interesse pubblico superiore? Per il momento i lavori a piazza Cavour per la realizzazione di 236 box auto su due livelli interrati sta producendo, all’interno del cantiere montato da qualche giorno, la delimitazione dell’area attraverso l’eliminazione degli. Così, velocemente, oggi con un colpo disono andati giù le sedute del, i pilastrini in cemento. In precedenza erano stati espiantati platani e palme, riposizionati più avanti. Stando alle recenti parole di De Luca, a giugno si potrà entrare nella vicina piazza della Libertà “paragonabile a quella di San Pietro”, al di sotto della quale dovranno essere utilizzabili 700 posti auto. Allora la domanda ritorna: ma davvero qui, in ...