Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti (2° week-end): programma, orari, tv. In calendario sprint, inseguimenti e staffette (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Biathlon, dopo l’opening stagionale, andato in scena sabato e domenica scorsi, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 sempre in Finlandia: a Kontiolahti si terrà anche la seconda tappa del circuito maggiore, che prevede giovedì 3 dicembre le sprint, mentre sabato 5 e domenica 6 si alterneranno gli inseguimenti e le staffette di genere. Nella prima tappa sono stati otto gli italiani in gara: tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer, mentre tra le donne vi erano Nicole Gontier, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo ed Irene Lardschneider. Vedremo se in questa seconda settimana di gare la squadra verrà integrata al maschile per poter schierare la staffetta domenica 6. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Il, dopo l’opening stagionale, andato in scena sabato e domenica scorsi, vedrà proseguire ladel2020-2021 sempre in Finlandia: asi terrà anche la seconda tappa del circuito maggiore, che prevede giovedì 3 dicembre le, mentre sabato 5 e domenica 6 si alterneranno glie ledi genere. Nella prima tappa sono stati otto gli italiani in gara: tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer, mentre tra le donne vi erano Nicole Gontier, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo ed Irene Lardschneider. Vedremo se in questa seconda settimana di gare la squadra verrà integrata al maschile per poter schierare la staffetta domenica 6. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su ...

