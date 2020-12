Basket, Serie A 2020-2021: la Virtus Roma non ha ancora saldato la rata Fip. Le restano a disposizione ancora due giorni (Di lunedì 30 novembre 2020) Continua a essere nebuloso il futuro della Virtus Roma. Lo storico sodalizio capitolino, dopo un estate a dir poco tormentata, infatti, ha nuovi problemi. Stante quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Roma è l’unica società a non aver ancora saldato la rata Fip e la scadenza, per farlo, è il 2 dicembre. Se la squadra della capitale pagherà entro quel giorno, allora verserà “solo” tremila euro di multa. Nel caso, invece, non lo facesse, ha altri sette giorni per pagare prima che scatti la totale esclusione dalla Serie A 2020/2021 di Basket. Una situazione decisamente complessa, dalla quale sembrerebbe che la Virtus Roma possa salvarsi solamente se la ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Continua a essere nebuloso il futuro della. Lo storico sodalizio capitolino, dopo un estate a dir poco tormentata, infatti, ha nuovi problemi. Stante quanto riporta la Gazzetta dello Sport,è l’unica società a non averlaFip e la scadenza, per farlo, è il 2 dicembre. Se la squadra della capitale pagherà entro quel giorno, allora verserà “solo” tremila euro di multa. Nel caso, invece, non lo facesse, ha altri setteper pagare prima che scatti la totale esclusione dalladi. Una situazione decisamente complessa, dalla quale sembrerebbe che lapossa salvarsi solamente se la ...

giusmo1 : Basket femminile, segna 36 punti in serie A a soli 15 anni: l'impresa di Matilde Villa - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSebastiani Sport Basket' -JANUS FABRIANO PROGETTO STREAMING SERIE B - 30.11.2020 - La Janus Basket Fabriano r… - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #basket #pallacanestro Basket, Serie B: esordio con il botto per la Libertas Livorno 1947… - OA_Sport : Basket, Serie A 2020-2021: la Virtus Roma non ha ancora saldato la rata Fip. Le restano a disposizione ancora due g… - FedeCiccodicola : ???? Il #BasketPlaya????? alla conquista dell'Argentina?? Un vero piacere rappresentare il #basket nella serie di inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket serie A2 m - Staff, non riesce il colpo nel derby di Verona La Voce di Mantova Il Dottor Fabbrini di Nettuno è il medico ortopedico della nazionale italiana di Basket

Di Mirko Piersanti Il medico ortopedico nettunese Roberto Fabbrini è stato nominato medico ufficiale della Nazionale Italiana di Basketmaschile che in ...

Basket, Serie A 2020-2021: la Virtus Roma non ha ancora saldato la rata Fip. Le restano a disposizione ancora due giorni

Continua a essere nebuloso il futuro della Virtus Roma. Lo storico sodalizio capitolino, dopo un estate a dir poco tormentata, infatti, ha nuovi problemi. Stante quanto riporta la Gazzetta dello Sport ...

Di Mirko Piersanti Il medico ortopedico nettunese Roberto Fabbrini è stato nominato medico ufficiale della Nazionale Italiana di Basketmaschile che in ...Continua a essere nebuloso il futuro della Virtus Roma. Lo storico sodalizio capitolino, dopo un estate a dir poco tormentata, infatti, ha nuovi problemi. Stante quanto riporta la Gazzetta dello Sport ...