Ascolti tv, dati auditel del 29 novembre vince Vite in fuga (Di lunedì 30 novembre 2020) Non riesce a sfondare Vite in fuga, la fiction di Rai1 con Anna Valle e Claudio Gioè si aggiudica ancora una volta la sfida degli Ascolti in prima serata ma fa un passo indietro rispetto alla precedente messa in onda quando si erano sfiorati i 5 milioni di telespettatori. Vediamo nel dettaglio i numeri. Ascolti tv, prime time Vittoria di Rai1 nel prime time del 29 novembre con la serie Vite in fuga il cui primo episodio è stato visto da 4.484.000 telespettatori pari al 16,82% di share e il secondo da 4.168.000 con il 19,62%. Secondo gradino del podio per Che Tempo che Fa su Rai3 che ha ottenuto 2.846.000 telespettatori (share del 10,51%) seguito, al terzo posto, da Live – Non è la d'Urso che su Canale 5 è stato visto da 2.472.000 telespettatori con uno share

