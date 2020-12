Approvato l’assestamento di Bilancio dell’Assemblea

Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) ANCONA – "Preziose economie che potranno essere destinate alle necessità della comunità marchigiana". Sono le parole di commento del Vice Presidente dell'Assemblea legislativa Gianluca Pasqui all'approvazione dell'assestamento di Bilancio previsionale 2020/2022 relativo al Consiglio regionale. Nell'ambito della manovra finanziaria della Regione, nel corso della seduta assembleare, è stato infatti approvato a larga maggioranza (tre gli astenuti) anche l'assestamento del Bilancio del Consiglio che ha prodotto non soltanto un saldo di amministrazione positivo, ma anche importanti economie da far confluire nelle casse della Regione. "Con questa manovra di assestamento – rileva il Vice Presidente Pasqui – il neo eletto Ufficio di Presidenza, con senso di responsabilità istituzionale, si fa interprete delle quanto mai impellenti urgenze della comunità marchigiana e del suo tessuto economico imprenditoriale e sociale, disponendo di riversare nelle casse del Bilancio regionale 1.780.177,14 euro derivanti dalle economie oculatamente ottenute dalla gestione del bilancio assembleare per metterli a disposizione dei marchigiani".