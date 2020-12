Anticipazioni Uomini e Donne 30 novembre: Gemma liquida Biagio (Di lunedì 30 novembre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 30 novembre: dopo il sabato e la domenica, si riparte con il dating-show di Maria De Filippi. Siete pronti a sapere cosa succederà? Anticipazioni Uomini e Donne 30 novembre: Gemma “lascia” Biagio”, inizia a frequentare solo Maurizio e lo bacia Come sempre si inizierà da Gemma Galgani. La dama ha visto fuori dalla trasmissione Biagio e Maurizio. La situazione con quest’ultimo (vent’anni in meno di lei) sembra andare alla grande. Gemma l’aveva invitato a cena a casa sua, ma lui ha preferito portarla fuori. La Galgani racconterà di avergli regalato una bottiglia di vino “passerina” e lì Tina Cipollari si scatenerà con le battute, facendo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 novembre 2020)30: dopo il sabato e la domenica, si riparte con il dating-show di Maria De Filippi. Siete pronti a sapere cosa succederà?30“lascia””, inizia a frequentare solo Maurizio e lo bacia Come sempre si inizierà daGalgani. La dama ha visto fuori dalla trasmissionee Maurizio. La situazione con quest’ultimo (vent’anni in meno di lei) sembra andare alla grande.l’aveva invitato a cena a casa sua, ma lui ha preferito portarla fuori. La Galgani racconterà di avergli regalato una bottiglia di vino “passerina” e lì Tina Cipollari si scatenerà con le battute, facendo ...

