Abbracci e film di Altman

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 1 dicembre 2020) A –are i cuscini o gli animali domestici: sia gli uni che gli altri (se ben addomesticati) si prestano a strizzature di vario genere in varie posizioni con varie sovrapposizioni, un gatto, un cuscino, uno: calore divagante tra corpo e mente. Dona sollievo., vedere/rivedere tutta la cinematografia: America oggi (1993) per infuriarsi, Il lungo addio (1973) per imparare a diffidare degli amici, Nashville (1975) per fare un viaggio nella musica, M*A*S*H* (1970) per continuare a odiare la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.