Un Milan cinico è sempre più primo, Romagnoli e Kessié fermano la Fiorentina: 2-0, sintesi e pagelle (Di domenica 29 novembre 2020) Successo per 2-0 del Milan sulla Fiorentina, in rete Kessié e Romagnoli: fuga rossonera in classifica Leggi su 90min (Di domenica 29 novembre 2020) Successo per 2-0 delsulla, in rete: fuga rossonera in classifica

massimopighin : Maturo, cinico, organizzato, coeso. E, se possibile, l'ultima qualità può essere quella decisiva nell'economia dell… - danielmichienzi : Milan cinico e quadrato. Tutti disposti a fare una corsa in più per il compagno. La voglia di recuperare le palle… - RiccardoTanco : Che il Milan sia solido e cinico si è capito, ma anche che gli gira tutto bene. Fiorentina che sempre a San Siro du… - dino_andreani : 45 minuti di calcio spaziale, con le riserve, commento di Pardo:' Milan cinico' ma vacagare pirla - diavolisempre : 30minuti di gara Milan 5 tiri in porta fiorentina 1. ma per pardo il milan è cinico e la viola sfortunata. ma manda… -