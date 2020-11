Scherzi A Parte 2021: ecco chi lo condurrà e chi sono le prime vittime (Di domenica 29 novembre 2020) Scherzi A Parte, nonostante nessuno ne sentisse la mancanza (di Scherzi ai vip ormai se ne occupano anche a Le Iene), tornerà nella primavera del prossimo anno su Canale 5. Il programma (in onda dal 1992) sarà riproposto nella sua quindicesima edizione a distanza di tre anni da quella condotta da Paolo Bonolis che chiuse con il 16,71% di share. Al timone di Scherzi A Parte – secondo quanto scritto da TvBlog – potrebbe approdare Ezio Greggio in coppia con Lorella Cuccarini, ma non sembrerebbe essere esclusa neanche la coppia Pio e Amedeo. In forse la presenza di Pucci, mentre sarebbero stati scartati Diego Abatantuono e Alessia Marcuzzi. Alcuni Scherzi sono già stati registrati nel corso di queste settimane/mesi: fra i protagonisti ci sono Manuela ... Leggi su biccy (Di domenica 29 novembre 2020), nonostante nessuno ne sentisse la mancanza (diai vip ormai se ne occupano anche a Le Iene), tornerà nella primavera del prossimo anno su Canale 5. Il programma (in onda dal 1992) sarà riproposto nella sua quindicesima edizione a distanza di tre anni da quella condotta da Paolo Bonolis che chiuse con il 16,71% di share. Al timone di– secondo quanto scritto da TvBlog – potrebbe approdare Ezio Greggio in coppia con Lorella Cuccarini, ma non sembrerebbe essere esclusa neanche la coppia Pio e Amedeo. In forse la presenza di Pucci, mentre sarebbero stati scartati Diego Abatantuono e Alessia Marcuzzi. Alcunigià stati registrati nel corso di queste settimane/mesi: fra i protagonisti ciManuela ...

