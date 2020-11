Sampdoria, i convocati per il Torino: due assenti, c’è Quagliarella (Di domenica 29 novembre 2020) La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Torino: assenti Keita Balde e Colley, recuperato Quagliarella La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Torino, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. assenti Keita Balde e Omar Colley, recuperato Fabio Quagliarella. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez. ? @SerieA: i blucerchiati per #TorinoSamp? Per il report completo ?? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro ilKeita Balde e Colley, recuperatoLaha diramato la lista deiper il match contro il, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A.Keita Balde e Omar Colley, recuperato Fabio. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec,, Ramírez. ? @SerieA: i blucerchiati per #Samp? Per il report completo ?? ...

sportface2016 : #TorinoSamp, i convocati di #Ranieri - clikservernet : Sampdoria, i convocati di Ranieri per il Torino - Noovyis : (Sampdoria, i convocati di Ranieri per il Torino) Playhitmusic - - UCS1946 : RT @sampdoria: ?? @SerieA: i blucerchiati per #TorinoSamp ?? Per il report completo ?? - marinabeccuti : Sampdoria, i convocati. C'è Quagliarella. Out Colley e Keita -