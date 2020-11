Roma | Karsdorp | «Scudetto? Giochiamo sempre per vincere»

(Di domenica 29 novembre 2020) Rick, esterno della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Rick, esterno della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli. NAPOLI – «Sarà una partita complicata, difficile dire chi delle due squadre potrà, entrambe le squadre meritano di restare in alto, spero ci possa rimanere lafacendo una bella partita stasera».– «Noi calciatoriper, l’obiettivo del titolo rimanevivo. Questo non significa che oggi, qualsiasi squadra delle due dovesse perdere, si vedrebbe esclusa dai discorsi. Sarà importante comunque ...

All.: Gattuso. ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Bruno Peres, ...Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma: Fonseca sceglie Cristante per ovviare ai problemi difensivi. Mancini ce la fa, così come Dzeko.