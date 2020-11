Nel centenario della nascita di Michele Prisco | lo scrittore dell’eleganza raffinata

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 novembre 2020)(Torre Annunziata, 4 gennaio 1920 – Napoli, 19 novembre 2003)Provincia addormentata o sognante. Specchio invisibile o volti vissuti oltre l’oblio.resta unoriferimento. A cento anni dalla. Anzi, un veroche ha sempre legato il travolgere, o l’avvolgere, dei personaggi non alle forme, o agli ambienti, bensì ai destini. In un sommerso orizzonte, in cui la lingua ha la sua importanza in una eleganza fuori gli stereotipi, il raccontare è da leggersi come un narrare dove la letteratura è la vita stessa. Aveva perfettamente ragione Carlo Bo. Inil dettaglio ha la sua percezione e quindi la sua perfezione. Sia nel romanzo che in quel suo fare giornalismo, dettato da un appiglio di cronaca ...