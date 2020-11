Natale, Miozzo (Cts): «Numero chiuso in Centro. Stop alla calca da shopping» (Di lunedì 30 novembre 2020) «Mi chiedo: perché se in via del Corso a Roma o nelle strade dello shopping di altre città ci sono troppe persone, non si interviene e non si impone il Numero chiuso? Mi pare... Leggi su ilmattino (Di lunedì 30 novembre 2020) «Mi chiedo: perché se in via del Corso a Roma o nelle strade dellodi altre città ci sono troppe persone, non si interviene e non si impone il? Mi pare...

«Mi chiedo: perché se in via del Corso a Roma o nelle strade dello shopping di altre città ci sono troppe persone, non si interviene e non si impone il numero chiuso? Mi ...

Spostamenti a Natale, Regioni blindate: via libera ai residenti. A rischio la deroga per raggiungere genitori, coniugi o fidanzati

Il Natale con papà e mamma, figli e fratelli, insomma con i parenti di primo grado, non è affatto scontato. Il governo teme la terza ondata dell’epidemia. E non solo per i ...

